Na fronteira do Rio Minho, as pessoas atestam em Espanha. Como já o faziam

Um quilómetro é suficiente para separar (ou unir) dois países e também o volume de automóveis que procura combustível num lado e noutro da fronteira. Essa é a distância entre uma das bombas em Valença – a Galp, na Avenida de Espanha – e uma das bombas de Tui – a Repsol, na Avenida de Portugal. Do lado espanhol do Rio Minho, via-se, ali pela hora de almoço de sexta-feira, uma fila com cerca de dez carros à espera de atestarem os depósitos. A identificação lusitana das matrículas saltava aos olhos na maioria dos veículos.

