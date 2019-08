Como já aqui antecipado, a execução orçamental de 2019 repete e acentua o desvio orçamental favorável, face aos objectivos traçados no Orçamento do Estado de 2019 (OE2019) e no Programa de Estabilidade 2019-23 (PE2019-23), tal como aconteceu em todos os anos desta legislatura.

Continuar a ler