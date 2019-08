Portugal de depósitos cheios, numa greve sem fim à vista

Depois de três dias de longas filas nos postos de abastecimento, de algumas rupturas de combustível e da sucessão de anúncios do Governo e de declarações dos sindicatos dos motoristas e dos patrões, o país chega esta segunda-feira, o primeiro dia de uma greve sem prazo de validade, preparado. Pelo menos, com os depósitos cheios e com os postos de abastecimento com combustível armazenado. Mas a duração e intensidade do protesto, bem como a evolução das necessidades nacionais de combustível, serão o teste decisivo ao plano traçado pelo Governo para lidar com esta crise.

Continuar a ler