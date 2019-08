Motoristas esperam pela faísca que desperte a greve

Os primeiros camiões começaram a entrar na refinaria em Matosinhos pelas 7h40. Protegidos pelas autoridades presentes no local, era com um sentimento de impotência que os grevistas olhavam para os veículos que iriam cumprir os serviços mínimos decretados pelo Governo. Pouco a pouco, iam-se desmobilizando do piquete. Todos menos Avelino Azevedo.

Continuar a ler