Primeiro dia de greve com pouca adesão de motoristas termina com requisição civil cirúrgica

O primeiro dia de greve dos motoristas de mercadorias e de matérias perigosas começou com pouca adesão de trabalhadores, mas, ainda assim, terminou com uma requisição civil cirúrgica, decretada pelo Conselho de Ministros. A luta laboral fez-se junto aos piquetes de greve – onde eram visíveis bem menos trabalhadores do que aqueles que se viram em Abril - mas também na estrada, com alguns motoristas a encostarem os camiões à berma, alegando estar a cumprir a lei e o seu horário de trabalho. Mas esta luta fez-se, e muito, pelas televisões e através de comunicados, com trocas de acusações ao longo de todo o dia entre os representantes dos sindicatos e o porta-voz da Antram (Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias). Ao final do dia, prevaleceu a palavra final do Governo e a requisição civil, que vai permitir ver militares a conduzir camiões de combustível. E fica a expectativa de perceber até quando vai durar este braço-de-ferro.

