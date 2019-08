Passes mais baratos tiveram “impacto maior do que pensávamos”

Na ressaca das comemorações dos 20 anos da Fertagus, Cristina Dourado, administradora-delegada da Fertagus, a empresa que assegura a ligação ferroviária na ponte 25 de Abril, sobre o Tejo, em Lisboa, destaca que “era urgente termos uma quinta carruagem nos nossos comboios para poder reforçar a oferta sem aumentar o número de comboios na ponte”. E acrescenta: “Nunca poderemos assegurar a travessia do Tejo com todas as pessoas que querem vir para a margem norte pela ferrovia”.

