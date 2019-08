Simone Biles faz o triplo-duplo mortal: “Yes, she can!”

Tem de se ver em câmara lenta para contar as vezes em que Simone Biles roda no ar. A campeã olímpica conquistou ontem o sexto título de campeã dos Estados Unidos da América com um movimento nunca antes feito por uma mulher: um triplo twist com duplo mortal à rectaguarda no exercício de solo.

Foi colocado um tapete extra por segurança, mas desta vez a recepção de Biles foi perfeita. A ginasta norte-americana já tinha tentado este salto uma vez, mas não conseguiu uma boa chegada ao solo. Agora, tudo correu bem. E a reacção foi esta:

A ginasta, que estava obviamente feliz, disse que não resistiu e ainda durante a competição foi ver as imagens do que tinha acabado de conseguir. “Não queria ser a última a ver!”, confessou.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

São “apenas" seis segundos de voo que vale a pena ver em super slow motion: