Sérgio Conceição garante FC Porto motivado frente ao Krasnodar

Sérgio Conceição assumiu esta segunda-feira, em conferência de imprensa, no Estádio do Dragão, que a vitória (0-1) alcançada na Rússia, na primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, pode ocultar um risco que o técnico não ignora, isto caso a equipa aborde a partida de terça-feira (20h, Porto Canal) como se a eliminatória não estivesse igualada. Mesmo admitindo que o triunfo frente ao Krasnodar foi um resultado importante, que deixa os portistas em clara vantagem, o treinador adverte para a necessidade de começar do zero, o que implica um reforço da informação disponível sobre o adversário russo.

E foi precisamente a análise ao último jogo do Krasnodar, que este venceu (1-0) ante o Rubin Kazan, a motivar o atraso de cerca de hora e meia no arranque do treino. Sérgio Conceição não reagiu da melhor forma a questão colocada, bem como à possibilidade de Danilo voltar a ser baixa, justificando a alteração de planos, que considera normal, com o facto de “estar a trabalhar”.

Sobre Danilo, confirmou que o médio ainda está condicionado e garantiu que não se trata de gestão, poupança ou opção. “Está verdadeiramente limitado. Há grandes probabilidades de não estar disponível por impossibilidade física. Não duvidem do que estou a dizer”, insistiu.

“Queríamos cumprir o estipulado na folha. Às vezes alongamo-nos e não é possível. Aliás, já vamos perder o jogo do V. Setúbal, que é o nosso próximo adversário no campeonato. Não fazemos de propósito para chegar atrasados”, insistiu.

“Estamos a preparar o jogo da melhor forma e é nisso que estamos focados. O fim-de-semana não foi positivo, mas, sem baixar a cabeça, temos de olhar para a frente, sabendo o que se passa no momento e conscientes da importância deste jogo”.

Na sequência da derrota de Barcelos e dos efeitos que pode ter frente ao Krasnodar, Sérgio Conceição continuou ao ataque. “Não dependemos do vento, da chuva nem do estado do terreno para encontrar motivação e avançar mais uma etapa”, garantiu antes de abordar o jogo do ponto de vista táctico, face à possibilidade de encontrar uma equipa mais atrevida.

“O Krasnodar não vai fugir muito à sua identidade. Gosta de ter bola, de assumir o jogo... Na Rússia foi um bocadinho diferente, também pelo conhecimento da nossa equipa. Estamos em vantagem, mas não está nada conseguido. O resultado é enganador e temos que abordar o jogo como se estivesse a zero. Sabemos o que este adversário pode fazer. Analisámos o último jogo e é possível que surge com um bloco mais intermédio”, concluiu.