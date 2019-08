Sofia Sá campeã em brilharete nacional na Escócia

Sofia Sá venceu esta segunda-feira o Scottish Girls’ U16 Open Championship, o Open Amador da Escócia de Sub16 para raparigas, que decorreu em duas voltas no Elgin Golf Club, cujo campo é de Par 74. É a segunda portuguesa consecutiva a erguer o troféu, um ano depois de Filipa Capelo no Murrayfield Golf Club.

Foi o ponto alto de uma prestação brilhante das seleções nacionais na Escócia, com seis dos oito atletas a terminarem entre os 10 primeiros, como foram os casos também de Leonor Medeiros e Rita Costa Marques (Sub16), Ana Rodrigues (Sub14) e Pedro Sousa Machado e Alberto Costa Marques (Sub14 Boys).

Sofia Sá, vice-campeã nacional e bicampeã da Taça da FPG. finalizou com o resultado de 71 (-3) subindo do 3.º ao 1.º lugar, com um total de 146 (-2). Tinha feito 75 (+1) no primeiro dia. A galesa Gracie Mayo fez o melhor ‘score’ (70) na jornada decisiva subindo três posições para o 2.º lugar final, com 147 (-1).

O 3.º lugar foi repartido pela austríaca Anna Neumayer e a inglesa Leona Muir, que no primeiro dia partilhavam o comando com 74 pancadas, antes de terem caído na tabela nesta segunda feira ao marcarem 75.

“Uma vitória é sempre uma vitória e esta foi ainda mais importante do que as outras visto que foi a minha segunda a nível internacional”, disse Sofia Sá, referindo-se ao título do verão passado na Copa Castilla Y Leon, em Espanha.

“Só posso fazer um balanço positivo, embora o primeiro dia não tenho sido tudo o que esperava. Mas hoje, com este resultado, foi muito bom mesmo”, acrescentou. “Foi tranquilo, sabia que tinha de acabar birdie-birdie para garantir a vitória e acabei birdie-par. Quando entreguei o cartão estava um pouco chateada comigo mesma por não ter feito birdie no último, visto que era um par 5 curto, mas não estive nervosa durante o jogo.”

Leonor Medeiros (77-78) – que em 2018 foi vice-campeã a uma pancada de Filipa Capelo – e Rita Costa Marques (81-74) partilharam o 8.º lugar com 155 (+7).

No Scottish Girls’ U14 Open Championship, que decorreu em paralelo no mesmo campo, houve também motivo de regozijo para o Golfe Nacional Feminino, com o 3.º lugar da campeã nacional Sub14 Ana Rodrigues, empatada com mais duas jogadoras.

Com um total de 150 (76-74), +2, “Aninhas” ficou somente duas pancadas da dupla que partilhou o primeiro lugar, composta pela escocesa Grace Crawford (77-71) e a galesa Kasumi Tran (75-73), tendo vencido a primeira no primeiro buraco do play-off.

Em Sub14, destaque ainda para o 13.º lugar de Constança Mendonça, com 164 (77-87), +16. A comitiva das cinco atletas da seleção nacional em ambas as provas foi liderada pela treinadora Marta Ramalho.

O Scottish Boys’ U14 Open Championship decorreu no Hawkshill Course (par 72) do Newmachar Golf Club, com Pedro Sousa Machado (74-72) e Alberto Costa Marques (72-74) a terminarem empatados num excelente 6.º lugar, com 146 (+2). Entre 130 participantes. O terceiro elemento da seleção, Pedro Freitas (81-73), registou hoje uma subida de 27 posições para os 42.ºs, com 154 (+10).

A título particular, competiram os seguintes atletas portugueses, com os seguintes resultados e classificações:

50.ºs Tomás Araújo 154 (77-78), +11

59.ºs João Iglésias 155 (81-75), +12

63.ºs Afonso Rodrigues 157 (75-82), +13

93.ºs Konstantin Miikimurtov 164 (83-81) +20

111.ºs Miguel Silveira 170 (83-87) +26

Veja mais em www.golftattoo.com