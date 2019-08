V. Setúbal e Tondela empatam na estreia no campeonato

Após o empate sem golos no jogo de estreia da I Liga, entre Portimonense e Belenenses, o Estádio do Bonfim assistiu ao segundo nulo na época 2019-20. Numa partida mais disputada do que bem jogada, as melhores oportunidades pertenceram ao venezuelano Jhon Murillo, mas o jogador do Tondela não conseguiu ultrapassar o guarda-redes Makaridze e o poste da baliza do V. Setúbal.

Uma semana depois de fazerem a estreia oficial na época 2019-20 na Taça da Liga com sortes bem diferentes – o V. Setúbal afastou em casa o Moreirense, enquanto o Tondela foi eliminado em Penafiel –, o duelo entre setubalenses e tondelenses foi mais faltoso do que bem jogado.

Na primeira parte, a primeira equipa a criar perigo foi o Tondela, mas aos 23’ Jhon Murillo, só com Makaridze pela frente, não conseguiu ultrapassar o guarda-redes georgiano. A resposta do V. Setúbal chegou bem perto do intervalo, com o protagonismo pela negativa a recair em Vasco Fernandes: em excelente posição, o defesa atirou por cima.

Após 45 minutos em que os forasteiros tiveram mais posse de bola, a segunda parte mostrou uma equipa sadina com mais iniciativa, mas o futebol continuou a ser de má qualidade. No entanto, mesmo com mais coração do que cabeça, o V. Setúbal conseguiu com as entradas de Nuno Valente e Hildeberto colocar o Tondela sob pressão, mas no melhor momento da equipa de Sandro, José Semedo foi expulso por acumulação de amarelos, e já em período de descontos foi a equipa do espanhol Natxo González que esteve perto da vitória: Murillo acertou no poste.