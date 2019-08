Reutilizar, reciclar e renovar: a filosofia dos KOKOKO!

“Criativa, directa, diferente, energética, única, misteriosa, inovadora, eléctrica, uma mistura de muitas coisas diferentes.” Foi desta forma que Xavier Thomas, produtor de origem francesa e que responde pelo seu nome artístico Débruit, descreveu a sua banda, os KOKOKO!, formados em 2016 em Kinshasa, capital da República Democrática do Congo, por Débruit, Makara Bianko, Dido Oweke, Boms Bomolo e Love Lokombe. A banda vai estar presente no festival Paredes de Coura e, apesar de não ser um dos grandes destaques do cartaz, promete ser uma das grandes surpresas do festival que ocorre nas margens do rio Tabuão.

