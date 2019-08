Os nomes que vos podem ter escapado de Paredes de Coura...

A 28º edição do festival Paredes de Coura tem inicio a 14 de Agosto e conta no seu cartaz com artistas icónicos e estabelecidos na cena musical global, New Order, Patti Smith ou The National. Mas este festival é conhecido por trazer artistas em ascensão e que mais tarde explodem no seu circuito, caso de Coldplay, que actuaram no festival em 2000, quando Yellow se tornou faixa número um nos Tops ingleses, ou, em 2005, Arcade Fire e os The National, que estiveram em posições de moderado destaque e que, mais de uma década depois, viriam a ser cabeças de cartaz do festival, ou ainda de bandas mais underground de géneros de nicho, Thee Oh Sees ou Ty Segall, nomes basilares do garage rock moderno que actuaram no palco secundário do festival (o segundo actuou com o seu side project Fuzz, onde desempenha o papel de baterista e vocalista) e poucos anos depois repetiram a sua presença mas desta vez com concertos de grande destaque no palco principal.

Continuar a ler