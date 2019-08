Abram alas para a alta-costura felina

Luxos de alta-costura em variados padrões, onde abundam os veludos e os acetinados. Este podia ser, em tudo, um desfile como qualquer outro. Mas, no histórico Hotel Algonquin, localizado em Manhattan, Nova Iorque, os modelos são os felinos — e não se pense que é uma tendência recente: o evento ocorre todos os verões, desde a década de 1930.

Os gatos, aliás, são sempre bem recebidos nesta propriedade, inaugurada em 1902, sendo conhecida por ter sempre um felino a deambular pelos corredores dos mais de 180 quartos. O primeiro foi o Rusty, que terá sido rebaptizado de Hamlet pelo actor John Barrymore (1882-1942). A partir de então, quando o hotel aloja um macho este recebe o nome de Hamlet; quando se trata de uma fêmea, o nome escolhido é Matilda.

As peças são assinadas pela designer Ada Nieves, especialista em moda animal, que desenha à medida dos manequins, e o dinheiro angariado pelo hotel com este evento é entregue à Mayors Alliance para NYC's Animals, uma instituição de beneficência que trabalha com mais de 150 grupos de resgate e abrigos para transformar Nova Iorque numa cidade mais amiga dos animais.