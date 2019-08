Como evitar um vizinho intrometido

A nova brincadeira viral na rede de mensagens WhatsApp, que já se popularizou no Brasil e nos países hispânicos e anglófonos, começa agora a chegar a Portugal: enviar uma mensagem ao “vizinho de número”, ou seja, a alguém com o número de telefone imediatamente seguinte ou anterior ao seu (ex: o 999888998 enviaria uma mensagem ao 999888999), e partilhar depois a reacção do destinatário nas redes sociais, desafiando-o a fazer o mesmo.

Mas se enviar uma mensagem simpática a um estranho não é necessariamente problemático (ainda que possa ser incomodativo), a partilha pública da reacção do destinatário, sobretudo se exibir o seu número, nome e fotografia de perfil no WhatsApp, pode constituir uma ameaça à privacidade. Importa então saber que pode evitar que um vizinho intrometido lhe bata à porta nesta rede de mensagens.

O primeiro passo é o de conferir e reforçar o grau de privacidade da sua conta no WhatsApp. Em “definições”, “conta” e “privacidade” poderá fazer com que a sua fotografia, estado e data do seu último acesso à rede sejam apenas vistos por qualquer pessoa, apenas por contactos da sua agenda ou por ninguém.

O segundo é simplesmente evitar que o seu “vizinho de número” o contacte: grave o número do dito vizinho na lista de contactos, e nas definições do WhatsApp vá novamente a “privacidade” e a “contactos bloqueados” e seleccione o número do vizinho, caso este também esteja activo na rede.

