Ir ao hospital e fazer acupunctura, hipnose ou reiki

Leonor já não tem dores insuportáveis no pé direito e consegue finalmente andar graças aos tratamentos de acupunctura, no Hospital Beatriz Ângelo, em Loures. João, nome fictício, passou a controlar a dor-fantasma na perna amputada depois das sessões de hipnose no Hospital de Santa Maria, em Lisboa. Pedro tolerou melhor os efeitos secundários da quimioterapia depois de fazer reiki no Hospital de São João, no Porto. Há doentes que recorrem a terapêuticas não-convencionais em centros de saúde e hospitais do Serviço Nacional de Saúde (SNS), nem sempre a contento, por exemplo, da Ordem dos Médicos, mas, pelo contrário, com o apoio da Ordem dos Enfermeiros.

