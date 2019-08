Incêndio junto ao Castelo de Sesimbra

A mata em volta do Castelo de Sesimbra, no distrito de Setúbal, está a arder desde as 16h38. Neste momento (18h25), quase duas horas depois de ter deflagrado, há 80 homens, 23 viaturas terrestres e um meio aéreo, de acordo com a página da Protecção Civil.

A notícia foi dada pela TVI, que publicou imagens do fogo partilhadas nas redes sociais. Desconhecem-se as causas do incêndio e o Comando Distrital de Operações de Socorro de Setúbal não presta declarações.