Estudantes de Coimbra tentaram baixar propinas em tribunal

A tentativa de pagar menos propinas, invocando o Estatuto de Igualdade de Direitos e Deveres entre portugueses e brasileiros, chegou a tribunal no ano passado, mas o desfecho não foi favorável a cerca de uma dezena de estudantes da Universidade de Coimbra que colocaram processos contra a instituição. As decisões judiciais foram contrárias em todos os processos que tentavam garantir que os cursos de quem chega do Brasil custavam o mesmo que aos estudantes nacionais.

