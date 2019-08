É um eleitor indeciso, volátil ou fiel à esquerda ou à direita?

Ao contrário de outras democracias europeias, em que a clivagem esquerda-direita tem vindo a perder importância, em Portugal mantém-se. Esta é apenas uma, entre muitas outras, das análises que constam do livro Eleições – Campanhas eleitorais e decisão de voto em Portugal, escrito pelo investigador Marco Lisi e editado em Julho pela Edições Sílabo. “Acho que esta ancoragem ideológica do voto contribui para explicar a continuidade do sistema partidário em Portugal”, diz o autor ao PÚBLICO.

