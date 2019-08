(…) entrou-se na Regeneração (1851/65), cujo programa inscrevia como objetivo capital a realisação imediata de melhoramentos materiais de que o país se encontrava completamente desprovido. Inicia-se então o período febril das obras publicas, que teve como consequencia indispensável o regimen dos emprestimos, muitos deles negociados em condições tão onerosas que comprometeram a vida financeira do estado, arrastando este, com o andar dos tempos, á mais precaria das situações. O país enchese de estradas, a viação acelerada estabelece-se, as industrias procuram desenvolver-se; mas gastou-se em tudo perdulariamente, de maneira que se obteve o minimo resultado com o maximo dispendio. (1)

