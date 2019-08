Outra “geringoncice”?

O país observa, suspenso, a preparação da greve dos camionistas. E as instâncias oficiais vão-se desdobrando em conselhos de aprovisionamento atempado das necessidades sem as quais já não sabemos viver: em combustíveis, em medicamentos, em géneros alimentícios, etc. e tal. Também se fala – o Governo – na imposição de “serviços mínimos” que, no fundo, ninguém sabe bem quais são, nem o que já conseguiu impor…

Quanto mais olho para todo este cenário, mais me ocorre a interrogação: “a quem aproveita tudo isto?” Um aspecto intrigante é a escolha (soi-disant dos camionistas) deste preciso momento (vésperas de eleições) para fazer exigências que não são para o futuro imediato.

Nestes 45 anos de democracia, já todos aprendemos que a orquestração de greves é a especialidade das esquerdas: PC's e BE's. Como estes dois agora têm um pezinho no Governo que o PS “geringonçou”, estão provavelmente todos os três de concerto. A próxima semana se encarregará de mostrar se estas suspeições têm algum fundamento: que a montanha vai parir um rato, para que “alguém” consiga triunfar sobre os camionistas e vestir a farda de “salvador da pátria”.

Teresa Silva-Gayo, Lisboa

A greve

A greve é justa! A greve é injusta! A greve pode paralisar o país. Os grevistas não são uma classe que deva ou não submeter-se aos interesses da nação, mas sim aos seus próprios e únicos interesses.

A greve é um direito essencial dos trabalhadores e está consagrada na Lei Fundamental do país. Logo, não pode ser considerada anticonstitucional, se todos os quesitos invocados estiverem contidos nessa mesma Lei Geral do Trabalho.

Portanto, os muitos e variados formatadores da opinião pública, que pululam e poluem a nossa comunicação social, só dão palpites ao sabor dos seus inconfessáveis interesses ou de quem lhes bem paga, para palrarem o que melhor lhes convém.

Resumindo, os trabalhadores, quando vão para a greve, mormente os das classes sem fundo de reserva para tal, não são nunca os suicidas do seu próprio posto de trabalho.

José Amaral, Vila Nova de Gaia

Salvar o Planeta

(...) São de muitas origens os jornais do mundo que tratam deste assunto de há tempos a esta parte. Mas não se ouve dos políticos responsáveis dos países mais poluidores que serão tomadas medidas concretas no imediato. Aproveito para perguntar por que razão se não refere, nunca, como factor de enorme poluição a aviação comercial, cada vez mais globalizada e democratizada, sim, mas que tem uma quota importantíssima no “desastre” anunciado? Hipocritamente, ninguém ousa abordar seriamente este aspecto do problema, tal a envergadura dos interesses a ele ligados e a comodidade das pessoas que usam o transporte aéreo, que tem a cada dia que passa cada vez mais novas rotas. Sim, somos todos culpados, também!

Carlos Vieira, Porto