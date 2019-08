Há 375 anos, David bateu-se contra Golias numa aldeia alentejana

Na charneca alentejana, no meio de nenhures, para os lados de Moura, vive a pequena comunidade de Santo Aleixo da Restauração que tem o seu nome associado a um feito histórico incomum: no dia 12 de Agosto de 1644, cerca de 230 pessoas, tantas quantas estavam naquele momento na pequena aldeia, enfrentaram uma numerosa e poderosa força castelhana com cerca de 2000 combatentes (1800 cavaleiros e 200 infantes). Resistiram enquanto puderam, mas a população foi quase toda dizimada e as suas habitações reduzidas a escombros.

