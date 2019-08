Governo viabiliza lei de combate à pirataria

A lei de combate à pirataria, que vai permitir que navios com bandeira portuguesa possam transportar seguranças armados a bordo sempre que navegarem em áreas sinalizadas como sendo de alto risco, vai ser aprovada no próximo Conselho de Ministros. O gabinete da ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, confirmou ao PÚBLICO que a Lei 54/2019 de 5 de Agosto, vai ser levada ao próximo Conselho de Ministros, agendado para 22 de Agosto, entrando imediatamente em vigor.

