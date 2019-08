Sp. Braga vence o primeiro derby minhoto

O Sp. Braga venceu o primeiro derby minhoto da I Liga 2019-20. A jogarem em casa, os bracarenses foram superiores ao Moreirense e conquistaram os primeiros três pontos com um triunfo, por 3-1. Fransérgio, Hassan e Wilson Eduardo foram os autores dos golos “arsenalistas”, Nenê reduziu para os “cónegos”.

A meio de uma eliminatória europeia com o Brondby, Sá Pinto deixou de fora alguns dos jogadores utilizados quinta-feira na vitória na Dinamarca, por 4-2, mas o Sp. Braga mostrou ter várias alternativas de valor no plantel.

Após 45 minutos de domínio bracarense, o primeiro golo do jogo surgiu apenas no período de descontos da primeira parte: Claudemir assistiu Fransérgio para o 1-0.

Após o intervalo, o Moreirense criou as primeiras oportunidades de perigo para a baliza defendida por Matheus, mas no melhor período da equipa de Moreira de Cónegos, o egípcio Hassan aproveitou um deslize de Steven Vitória para aumentar a diferença.

Com o segundo golo o jogo ficou resolvido, mas Wilson Eduardo, que tinha iniciado a partida no banco, dilatou o marcador para 3-0 aos 77’. Em cima do minuto 90, o brasileiro Nenê reduziu a diferença, fixando o 3-1 final.