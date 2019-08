Portugueses iniciam Liga inglesa “a zeros”

Leicester e Wolverhampton não saíram do nulo, neste domingo, em jogo da primeira jornada da Liga inglesa.

Com este resultado, o Leicester inicia a nova época como terminou a anterior – a empatar a zero –, enquanto os “wolves” começam 2019/20 com um empate no terreno de um dos rivais que teve, no ano passado, na luta pela Europa.

O jogo acabou por ser o esperado em matéria de postura das equipas, com o Leicester a dominar a partida, ainda que só nos minutos finais tenha conseguido penetrar frequentemente na área adversária.

Já o Wolverhampton abdicou, como habitual, da iniciativa de jogo, apostando em transições, mas até acabou por ter mais remates enquadrados com a baliza e um golo anulado a Dendoncker, por mão na bola.

Na equipa da casa houve Ricardo Pereira em campo durante os 90 minutos, enquanto Nuno Espírito Santo chamou Rui Patrício, João Moutinho, Rúben Neves e Diogo Jota ao “onze”, não chegando a recorrer aos suplentes Rúben Vinagre e Pedro Neto. Boly e Jiménez, ex-jogadores da Liga portuguesa, também foram titulares.

No outro jogo do início de tarde, o Arsenal entrou no campeonato da melhor forma, vencendo em Newcastle, por 1-0.

Ainda sem David Luiz, recém-contratado ao Chelsea, o Arsenal marcou pelo “suspeito do costume”, Aubameyang, que controlou e finalizou um bom cruzamento do jovem Maitland-Niles.

O avançado africano tem, neste momento, um pecúlio estatístico tremendo: desde que o gabonês chegou à Liga inglesa, em Fevereiro de 2018, só Mo Salah tem mais golos marcados no campeonato (36 contra os 33 de “Auba”).