Keizer: “É o inicio de época, mas temos de jogar melhor do que isto”

Marcel Keizer, treinador do Sporting, reconhece que o empate deste domingo, frente ao Marítimo, evidenciou uma equipa “leonina” menos capaz do que deveria ter sido.

“É o inicio de época, mas temos de jogar melhor do que isto”, disparou, apesar de falar de um bom começo: “Entrámos bem no jogo, mas voltámos a sofrer um golo cedo. Depois, demorámos cerca de 15 minutos a reentrar no jogo”.

Sobre a opção por Luiz Phellype em vez de Bas Dost, Keizer limitou-se a dizer que o Sporting “tem dois bons avançados”, falando, ainda, do empenho de Bruno Fernandes, eleito o melhor em campo: “Não temos de discutir a mentalidade dele, que é fantástica”.

Já Coates, autor do golo do Sporting, disse que “não interessa o golo se a equipa não ganhar”. “Temos de continuar a trabalhar”, concluiu.