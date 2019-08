Ana Catarina Nogueira derrotada na final do Mijas Open

Pela segunda vez este ano, Ana Catarina Nogueira chegou ao jogo decisivo de uma etapa do World Padel Tour (WPT), mas tal como tinha acontecido há cerca de um mês no Euro Finans Swedish Padel Open, na final do Mijas Open 2019 a jogadora portuguesa, jogando ao lado de Paula Josemaría, não conseguiu contrariar o favoritismo de uma dupla melhor cotada no WPT: Alejandra Salazar (n.º 2 do WPT) e Ariana Sánchez (n.º 5) venceram por 6-3 e 6-4.

Após uma exibição quase perfeita na véspera frente a Marta Marreno (n.º 1 do WPT) e Marta Ortega (n.º 3), a melhor dupla do circuito mundial, no duelo com a segunda melhor dupla da actualidade Ana Catarina Nogueira e Paula Josemaría não conseguiram manter o nível da meia-final.

Salazar e Sánchez, que em 2019 já tinham vencido o Alicante Open, o Jaén Open e o Valladolid Master, chegaram à final do Mijas Open sem perder nenhum set (vitórias por 6-1 e 6-3; 6-3 e 6-1; 6-3 e 6-2) e mantiveram o nível na final.

No primeiro set, a dupla espanhola quebrou o serviço a Nogueira/Josemaría no quarto jogo e fecharam o parcial com 6-3. Nunca permitindo que a melhor jogadora da história do padel português entrasse no jogo, Salazar e Sánchez foram gerindo o segundo set com tranquilidade, e, apesar de a campeão nacional ainda ter conseguido quebrar o serviço às rivais no oitavo jogo, as espanholas garantiram a conquista do Mijas Open com uma vitória no segundo set, por 6-4.

O World Padel Tour regressa no final do mês de Agosto, com a realização do Madrid Master 2019, um dos torneios mais importantes do circuito.