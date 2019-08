Tudo em família para Maya Kosa e Sérgio da Costa

“Já decidimos que vamos ficar mais uma noite para ver o filme do Pedro Costa!” Maya Kosa (Genebra, 1985) e Sérgio da Costa (Lausanne, 1984) estão este ano em concurso na secção Cineastas do Presente do Festival de Locarno. E os acasos da programação fazem com que, para a dupla de cineastas luso-suíça, a edição 2019 seja como “encontrar-nos em família, como se toda a gente tivesse combinado e parecesse normal passar tempo juntos.” O filme anterior da dupla, Rio Corgo (2015), rodado em Portugal, foi co-produzido por O Som e a Fúria, produtora de Technoboss de João Nicolau e de algumas das curtas de Basil de Cunha – “que fez a mesma escola de cinema que nós” (a HEAD em Genebra). E a personagem central do novo filme, Antonin Ivanidze, é ele próprio aluno de cinema na mesma escola, tendo estudado com Gabriel Abrantes – “e foi através do Gabriel que o conhecemos.”

Continuar a ler