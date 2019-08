A caderneta de serial killers que é Mindhunter está de volta e Charles Manson é o cromo mais procurado

Há algo no ar. E não é só cheiro a férias, a maresia, ou a flower power. Aproximam-se tanto o 50.º aniversário do festival Woodstock quanto as estreias de Era Uma Vez… em Hollywood, de Quentin Tarantino, quanto de Mindhunter, de David Fincher. Em comum têm a gigantesca sombra do homicida chamado Charles Manson, e até na série que aqui nos traz e que se passa já no final da década de 1970 ele paira.

