Homem detido na área de Lisboa por violação, coação sexual e sequestro

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou este sábado em comunicado que deteve um homem de 55 anos pela prática de crimes de violação, coação sexual e sequestro, na Área Metropolitana de Lisboa.

Os crimes vitimaram uma jovem de 17 anos e foram comprovados pela Directoria de Lisboa e Vale do Tejo da PJ. “O detido era conhecido do pai da vítima e, aproveitando-se dessa relação de proximidade, levou-os a pernoitar na sua habitação, tendo, durante a madrugada, sequestrado e forçado a jovem à prática de actos sexuais”, descreve a PJ, no comunicado.

“O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicadas as medidas de coação de apresentações diárias às autoridades e imposição de várias condutas restritivas”, acrescenta-se no comunicado.