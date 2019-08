Começou o plenário dos motoristas. “Ainda vamos a tempo de desconvocar a greve, mas ela é quase inevitável”

À entrada de um plenário muito concorrido, num auditório alugado à junta de freguesia de Aveiras de Cima, Francisco São Bento, o presidente do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), disse que tinham chegado às quatro da tarde e a Antram ainda não tinha feito nenhuma contraproposta que levasse os motoristas a desconvocar a greve marcada para segunda-feira. Mas continua a dizer que até às 23h59 de domingo, ainda é possível desconvocar a greve.

“Vamos dar a palavra aos associados, mas depois de vermos os serviço mínimos que foram decretados, percebemos que já não é um ataque aos motoristas, é um ataque ao direito laboral”, disse o presidente do sindicato, deixando para o final da reunião mais declarações.

Francisco São Bento lembrou as exigências que o sindicato está a fazer – e que deixou feitas pessoalmente, ao porta-voz da Antram, num debate que decorreu ontem na Sic Notícias. “Os motoristas querem um salário base de 900 euros, já em Janeiro, não querem a clausula 61, e querem receber as horas extraordinárias. Os patrões sabem o que querem os motoristas”, insistiu. Mas, recorda, em vez de terem respostas, continuam a ter “provocações”, como as escalas de serviço que alguns motoristas já começaram a escrever. “Então não tem de ser os sindicatos a indicar quem vai fazer os serviços mínimos? E os patrões já estão a mandar as escalas aos trabalhadores?”, acusou.

O presidente do SNMMP não quis fazer mais declarações e disse que as decisões finais seriam anunciadas após o plenário. A reunião recebeu não só motoristas afectos ao SNMMP, mas também do SIMM.

Os dirigentes do SIMM chegaram pouco antes das 16h00, hora a que arrancou o plenário. De manhã estiveram em Leiria, onde os motoristas de matérias perigosas votaram por unanimidade o avanço da greve, e ainda tem outro plenário convocado para hoje, em Olhão.

Estes plenários também servem para perceber que motoristas farão grave, e quem será recusado para executar os serviços mínimos. Na sala só estão autorizados a entrar detentores de cartas de pesados – mas a verdade é que também há esposas de motoristas na sala. De cá de fora, o primeiro ruído que se ouviu foi um sonoro “apoiado” seguido de uma salva de palmas.

Estes plenários também servem para perceber que motoristas farão grave, e quem será escalado para executar os serviços mínimos. Tanto Anacleto Rodrigues, do SIMM, como Francisco São Bento, do SNMMP, asseguraram que os motoristas tencionam cumprir os serviços mínimos como lhes é exigido por lei. À saída do plenário de Leiria, Anacleto Rodrigues disse mesmo ter alertados os associados para estarem atentos à possibilidade de existirem “infiltrados” a tentar perturbar os piquetes de greve. “Nós queremos que tudo corra bem”, assegurou.