“Vale a pena estudar a oferta de maternidades em Lisboa”, diz secretário de Estado da Saúde

O Ministério da Saúde tem dito que tem investido no SNS, que o SNS tem mais profissionais. Mas as queixas de vários profissionais e de utentes parecem indicar que isto é insuficiente. Há duas realidades paralelas?

O Governo não diz que está tudo bem mas recusa a teoria do caos, de que tudo está mal e de que a saúde se está a desmoronar. Isto é perigoso. Os portugueses podem ter confiança no SNS. Temos, por exemplo, uma assistência materno-infantil de excelência. Há coisas a fazer? Com certeza. A natalidade está a acontecer cada vez mais tarde e, portanto, há mais situações de risco…

