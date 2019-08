Prémio de jogo

Ao ler a entrevista de Pardal Henriques (PH) ao PÚBLICO (09.08.2019), cheguei a uma conclusão sobre o sindicalismo de hoje de que não me tinha ainda apercebido. Os dirigentes sindicais eleitos para as direcções dos sindicatos eram, na quase totalidade, trabalhadores do sector reconhecidos pelos seus camaradas pela sua honestidade, capacidade de liderança e profundo conhecimento da empresa onde trabalhavam e respectivo sector de actividade económica. Lendo a entrevista atrás referida, e fazendo fé nas palavras de PH, o advogado recebeu convites para exercer a sua actividade em 15 sindicatos, de áreas tão distintas como a polícia e os enfermeiros. Assim como os craques do futebol que são cobiçados pelos clubes mais endinheirados e levam a negócios estratosféricos. Acabou por escolher o Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas, onde lhe deram o lugar de vice-presidente e, praticamente, seu único porta-voz.

O paradigma sindical mudou! Já não são os trabalhadores a face visível das lutas operárias. São os bem-falantes advogados que trabalham “à peça” e conhecem “os alçapões” das leis para levar a água ao seu moinho. PH deixou a actividade empresarial de onde saiu chamuscado para assumir uma função sindical. Não me admiraria mesmo nada que os seus honorários sejam fixados em função dos resultados alcançados. Faço votos para que não receba o prémio de jogo!

Helder Pancadas, Sobreda

Porquê aqui?

Devemos ter orgulho no nosso país por nenhum partido de extrema-direita ter presença nas Assembleias Nacionais. E desgosto por haver apenas mais três Estados-membros da União Europeia na mesma situação (Irlanda, Luxemburgo e Malta). O facto de, em termos históricos, a queda do Estado Novo ter sido recente, de o país não estar dividido por comunidades autónomas e, consequentemente, a ausência de movimentos independentes com grande expressão, são motivos para pertencermos a esta pequena equipa. Contudo, não consigo perceber a razão para que um grupo de indivíduos, de vários países europeus, ligados à extrema-direita, se encontrem hoje no nosso país para realizarem uma conferência. Nesta reunião, promovida por Mário Machado, neonazi e líder do movimento Nova Ordem Social, estarão presentes membros de organizações fascistas e neonazis de vários países da União Europeia, inclusive o britânico Paul Anthony Golding, condenado pelo crime de ódio racial. Com níveis de abstenção nas eleições, o crescimento do desinteresse dos jovens para com a política e a corrupção existente em Portugal, estarão eles à procura de estratégias para aumentarem os índices de popularidade? Esperemos que não seja necessário voltar a meter a mão no fogo para nos relembramos que queima.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Fábio Cravinho Coutinho, São Silvestre

PÚBLICO Errou

Por erro escrevemos ontem (pág. 3) em título que também os pilotos estão ao lado dos motoristas que entregaram o pré-aviso de greve para dia 12. Mas quem apoia o protesto é o Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil, que não representa os pilotos. Estes são representados pelo SPAC (Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil), que não assina a petição de apoio referida no texto.