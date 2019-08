Seis dezenas de mortos em explosão de camião de combustível na Tanzânia

Pelo menos 57 pessoas morreram e 65 ficaram feridas quando um camião de transporte de combustível explodiu e se incendiou neste sábado na Tanzânia. As chamas apanharam a multidão que se juntou para recolher o combustível que se espalhou depois de o veículo sofrer um acidente, a cerca de 200 km de Dar-es-Salam, relata a televisão estatal TBC Taifa.

“A situação é muito má. Morreram muitas pessoas, porque é uma zona com muito movimento”, disse à Reuters Daniel Ngogo, uma testemunha no local. O acidente aconteceu na estrada de Morogoro para Dar-es-Salam, a cidade com mais habitantes da Tanzânia, e é uma das vias mais movimentadas do país, usada para transportar mercadorias para e a partir da costa.

Há muitos vídeos nas redes sociais que mostram muitas pessoas com baldes e cântaros a correr para o camião, e imagens após a explosão, onde parecem ver-se corpos carbonizados e um grande número de motocicletas. O governador de Morogoro, citado pela Al-Jazira, disse que na morgue local estão cadáveres de cerca de 60 vítimas.

Wilbrod Mutafungwa, o comissário de polícia local, disse que se estava a tentar chegar a uma conclusão “definitiva” do número de vítimas. A maior parte foi levada para o hospital de Morogoro, embora alguns corpos estejam ainda no local do acidente.

Muitos dos mortos eram condutores de moto-táxis – conhecidos como boda-boda – e moradores das redondezas, diz ainda a Al-Jazira, citando o comissário de polícia.

Este tipo de acidentes, em que muitas pessoas morrem a tentar recolher combustível de camiões-cisterna ou oleodutos danificados, são comuns em África, devido à pobreza generalizada.