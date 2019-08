Bel quer mostrar que o kalunga é muito mais do que cachoeiras

Tentar correr atrás do senhor Joaquim é uma tarefa inglória. Com os seus 72 anos, é o primeiro a saltar agilmente da carrinha de caixa aberta que nos transporta até à sua roça, às portas da localidade de Engenho, no território kalunga, estado brasileiro de Goiás. Quando perguntamos por ele, já vai lá à frente, impaciente por chegar. Até porque viagens sentado no (relativo) conforto de um carro, só quando tem muitas sacas de feijão ou de abóboras para carregar. De resto, vai a pé.

