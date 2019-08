Na Comporta, entre suítes sublimes e biológicos mergulhos

Há menos de um ano, quando visitámos pela segunda vez o Sublime Comporta, que tinha florescido de uma unidade de turismo com 14 quartos para um empreendimento com mais de 80 soluções de alojamento, já tínhamos sido avisados que por esta herdade alentejana de 17 hectares havia um desejo constante de reinvenção. E eis que, alguns meses depois, nasceu uma nova área, com as exclusivas Bio-Pool Suites que, em homenagem ao Cais Palafítico da Carrasqueira, um dos pontos mais emblemáticos da Comporta, se apresentam construídas sobre palafitas, enterradas no lodo, e banhadas por aquela que se afirma como uma das maiores piscinas biológicas da Europa.

Continuar a ler