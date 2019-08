Não contem a ninguém que ainda há praias como a de São Pedro de Maceda

Parque Ambiental do Buçaquinho

Resultado dos trabalhos de requalificação de uma antiga ETAR, o Parque Ambiental do Buçaquinho, inaugurado em 2013, foi um verdadeiro oásis que se abriu entre as freguesias de Cortegaça e Esmoriz, no concelho de Ovar. Tem lagoas, pinhal, parque infantil, um jardim de aromáticas, posto de observação de aves, uma cafetaria – e muitos lugares para estender a toalha de piquenique ou da sesta. No parque é também possível requisitar as bicicletas de utilização gratuita (chamam-se BIA) que podem ser usadas para percorrer toda ou parte da Ecopista do Atlântico que, ao longo de dez quilómetros, liga as praias de Esmoriz e do Furadouro, através da Estrada Florestal.

Ria de Aveiro

O espelho de água a que se chama ria de Aveiro estende-se até ao concelho de Ovar. Vale a pena pegar na bicicleta e pedalar ao longo das suas margens, até onde as pernas permitirem. A partir do Torrão do Lameiro, há muita ria para descobrir. Com sorte, encontrará quem venda caranguejos nas margens – e bicha para a pesca.

Pão-de-ló

Ir a Ovar e não provar o seu doce mais amado é pecado capital. São muitas as casas onde ele é feito – e bem feito –, pelo que se transcrevem as preferidas da escriba (o gosto, já se sabe, é relativo): Cardoso (Rua Dr. José Falcão, 91, Ovar; tel.: 256 575 586); Casa das Festas (Largo 5 de Outubro, 1, Ovar; tel.: 934 396 320); por encomenda, na Confeitaria Brasil (Rua de São Pedro, Maceda, 1441; tel.: 256 387 010).

Cachorros

É um daqueles segredos que só os locais conhecem. O Café São Pedro é uma instituição na vila e basta perguntar onde fica para lá chegar. É um banal snack bar de beira de estrada, mas faz os melhores cachorros da zona. Há quem diga que as francesinhas também são de provar, mas aí já não podemos jurar. Antes ou depois da praia, para uma refeição rápida, visite o simpático casal Vítor e Iria.

Croissants

O nome oficial é Café Suave Sonho, mas a senha para lá chegar é buscar o café da Cláudia. É, mais uma vez, um café como tantos outros, mas tem algo que vale a pena a paragem: uns croissants que são uma tentação. Saem várias fornadas por dia e esgotam rapidamente, por isso convém ir preparado para esperar. Garantimos que vale a pena. Os croissants, que se vendem a 0,60€ a unidade, são perfeitos para levar para o lanche na praia.

Oxalá

Há quem defenda que é o melhor restaurante do concelho. Não vamos entrar por aí, mas garantimos que, havendo carteira, será certamente bem servido no Oxalá, plantado em frente à marina de Ovar (R. Família Colares Pinto, Carregal, Ovar). Na ementa predominam os peixes e os frutos do mar – a feijoada de marisco tem muita fama. E a garrafeira também.

Iberbonsai

Quase, quase a chegar à Base Aérea (Aeródromo de Manobra nº1 Força Aérea Portuguesa) há uma casa com uma discretíssima placa: Iberbonsai. O nome diz tudo: aqui há bonsais para ver e comprar, aos sábados e aos domingos (das 10h às 12h e das 14h30 às 17h; nos restantes dias, só com marcação prévia pelo telefone 963 907 899).