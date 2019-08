Motoristas também se preparam: “ninguém quer ir para a greve”

Um raio de luz rasga a escuridão. Esta sexta-feira, tudo correu com normalidade em Matosinhos: os primeiros camiões começam a alinhar-se à entrada do complexo de abastecimento de combustível, ainda o relógio não marcava cinco da manhã. Os motoristas de matérias perigosas estão em contagem decrescente para a greve com início previsto para 12 de Agosto. Apesar da hora, não mostram qualquer sinal de cansaço: para eles, a rotina matutina é indissociável da profissão.

Continuar a ler