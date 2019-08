Vítor Oliveira: “Podemos discutir se a vitória é merecida, mas justa é”

No final da partida entre o Gil Vicente e o FC Porto, Vítor Oliveira, treinador dos gilistas, justificou a vitória deste sábado, frente aos “azuis e brancos", com o aproveitamento do desgaste portista.

“Na primeira parte tivemos dificuldades, mas, na segunda, rectificámos algumas situações e o FC Porto sentiu algum desgaste fruto das competições europeias, possibilitando-nos boas saídas”, apontou, à SP-TV, após o final da partida.

Sobre o efeito do triunfo no que será a caminhada do Gil Vicente na I Liga, o experiente treinador garante que a sua equipa “não pode andar em bicos dos pés” por causa da vitória, mas deixou um elogio: “Fizemos tudo para ser felizes.”

O técnico destacou, ainda, que “aconteceu futebol”, considerando que a vitória do Gil Vicente é justa. “Podemos discutir se é merecida, mas justa é”, disparou.