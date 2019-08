Marco Silva e André Gomes entram na Liga inglesa “a meio gás”

O Everton, treinado pelo português Marco Silva, entrou na Liga inglesa 2019/20 com um empate. Neste sábado, a equipa de Liverpool viajou até Londres e não saiu do nulo no campo do Crystal Palace.

Com André Gomes no “onze”, o Everton acabou por ter superioridade total em boa parte do jogo, quer com os quase 70% de posse de bola, quer em matéria de oportunidades de golo: foram dez, algumas claras.

Com dificuldade em marcar, Marco Silva aproveitou para chamar e estrear o jovem avançado Moise Kean, recentemente contratado à Juventus.

Numa fase em que a equipa procurava, com mais um finalizador, materializar o que muito criava, o francês Schneiderlin viu o segundo amarelo e condicionou o final do jogo dos “azuis” de Liverpool – o treinador português tirou, de imediato, o criativo Sigurdsson para reforçar a zona defensiva do meio-campo.

Dos restantes jogos da tarde – e já depois da goleada do Manchester City –, destaque, ainda, para o triunfo claro do Brighton em casa do Watford, por 3-0, e do bom regresso do Sheffield à Premier League, com um empate em Bournemouth a um golo.