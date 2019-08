Man. City e Sterling entram na Liga inglesa a “esmagar”

De forma clara – e fora de casa, frente ao West Ham –, o Manchester City entrou na Liga inglesa 2019/20 como acabou a anterior: a golear (5-0).

Em Londres, a equipa de Guardiola chegou à “mão cheia” e Sterling fez um hat-trick. Sem o aniversariante Bernardo e também sem Cancelo – ambos viram toda a partida no banco –, o City pareceu, desde cedo, confortável com o espaço dado pelo West Ham em redor da área.

Com aproveitamento preferencial do corredor esquerdo, os jogadores do City conseguiram sempre superioridade numérica para fazer triangulações curtas e passes verticais.

O resultado construiu-se, assim, de forma natural: Gabriel Jesus fez o primeiro, aos 25 minutos (com ressalto à mistura), antes de começar o “festival” Sterling. O inglês marcou aos 51’, aos 75’ e aos 90+1’, com Agüero a marcar de penálti pelo meio.

Com este resultado, os campeões ingleses acompanham o Liverpool - que venceu por 4-1 - no topo da classificação.