Keizer assume incompatibilidade de Bruno Fernandes e Vietto

Marcel Keizer, treinador do Sporting, explicou que ter Bruno Fernandes e Vietto em campo em simultâneo é um cenário possível, mas difícil de idealizar. Neste sábado, na antevisão do jogo frente ao Marítimo (domingo, 18h30), o holandês detalhou-o: “A melhor posição para ambos é a de 10, portanto fica mais difícil. Já tentámos alternar, mas tivemos bons e maus momentos. Num sistema diferente talvez seja solução.”

Ainda sobre questões tácticas, Keizer garantiu não desistir do 3x4x3 que não resultou na Supertaça frente o Benfica. “Temos quatro centrais muito bons, que podem jogar neste sistema. Na última época, fizemos alguns jogos com três centrais, com Sp. Braga ou Benfica, por exemplo, e correu bem. Podemos jogar nesse sistema”, disparou.

Acerca do jogo frente ao Marítimo, de estreia na I Liga, o técnico “leonino” deixou elogios aos madeirenses: “Sabemos que o Marítimo é uma equipa muito compacta. Vimos dois ou três jogos deles na pré-época e conhecemos o treinador”.

Sporting e Marítimo jogam no domingo, a partir das 18h30, na Madeira.