FC Porto derrotado pelo Gil Vicente na estreia na Liga

O FC Porto perdeu frente ao Gil Vicente, por 2-1, neste sábado, na primeira jornada da I Liga. Com este resultado, em Barcelos, os “dragões” tropeçam logo na estreia, dando a Benfica e Sporting motivação extra para os desafios frente a Paços de Ferreira e Marítimo, respectivamente.

Da primeira parte, nota para o penálti assinalado a favor do FC Porto, por carga de Alex Pinto sobre Sérgio Oliveira, que o árbitro Nuno Almeida, com recurso ao VAR, acabou por reverter.

O primeiro golo do jogo surgiu aos 60 minutos, apenas dois depois de Marega ter entrado em campo. E foi precisamente o maliano que perdeu uma bola na zona do meio-campo, dando a João Afonso a possibilidade de assistir Lourency, que não falhou na cara de Marchesín.

13 minutos depois, o árbitro Nuno Almeida deixou passar um corte com a mão de Rodrigo, mas, novamente com recurso ao VAR, reverteu a decisão inicial: penálti a favor do FC Porto, convertido por Alex Telles.

Quando se esperava a ofensiva final do FC Porto, Kraev interceptou um mau remate de Lourency e finalizou no centro da área portista, que inicia a corrida ao título com uma “escorregadela” na primeira jornada.

No FC Porto, nota para a ausência do capitão Danilo, que ficou na bancada, tendo sido chamado o jovem Bruno Costa para o “onze” inicial.