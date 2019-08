Ana Catarina Nogueira volta a fazer história e regressa a uma final do WPT

Pouco mais de um mês depois de chegar ao jogo decisivo do Euro Finans Swedish Padel Open, Ana Catarina Nogueira voltou a fazer história e neste domingo irá disputar pela segunda vez uma final do circuito do World Padel Tour (WPT).

Com os parciais de 6-3 e 6-2, a actual campeã nacional e n.º 16 do WPT, fazendo dupla com espanhola Paula Josemaría (n.º 19), afastou nas meias-finais do Mijas Open 2019 as espanholas Marta Marreno (n.º 1 do WPT) e Marta Ortega (n.º 3), dupla que tinha marcado presença na final dos últimos cinco torneios do circuito mundial.

Na final, que será disputada às 9h00 deste domingo, Ana Catarina Nogueira e Paula Josemaría vão defrontar a outra dupla que tem dominado o World Padel Tour 2019: as espanholas Alejandra Salazar (n.º 2 do WPT) e Ariana Sánchez (n.º 5).