Poupanças de Conceição “deram galo” em Barcelos

Na quarta-feira, em Krasnodar, a quase quatro mil quilómetros do Porto, uma exibição q.b. atenuou um pouco do cepticismo com que muitos adeptos portistas encaravam a época 2019-20. Sem brilhar, o FC Porto justificou ficar a um pequeno passo do play-off da Liga dos Campeões. Três dias depois, a distância do Dragão para casa foi de apenas 40 quilómetros, mas um par de decisões controversas de Sérgio Conceição “deram galo” em Barcelos. Com dez reforços no “onze”, o Gil Vicente foi mais equipa e regressou à elite do futebol português pela porta grande: vitória merecida, por 2-1.

Depois de uma pré-época pouco convincente e turbulenta, o triunfo em Krasnodar parecia mostrar que após perder uma mão cheia de titulares e com poucas contratações a justificarem o estatuto de “reforços”, Conceição tinha encontrado uma fórmula para manter os níveis de fiabilidade habituais. Porém, ao segundo jogo oficial, o técnico optou por fazer poupanças e deixou a nu uma evidência: há jogadores do FC Porto sem substitutos à altura.

Comparativamente com o jogo na Rússia, Conceição deu “folga” a Danilo, Baró e Marega. Para os seus lugares, entraram Bruno Costa, Otávio e Zé Luís. A nível táctico, ficava quase tudo na mesma. Se em Krasnodar Baró jogou como falso “extremo” na direita, em Barcelos Otávio fazia o mesmo na esquerda, com Zé Luís no papel de Marega no apoio a Soares. A diferença esteve num detalhe: Bruno Costa não é Danilo. Sem o capitão a comandar o meio-campo, os “dragões” ficaram permeáveis às sagazes investidas gilistas.

De regresso à I Liga, o Gil Vicente apresentou-se com dez reforços — apenas Banguera actuou no Campeonato de Portugal —, mas para reinventar uma equipa, os responsáveis do clube de Barcelos foram buscar Vítor Oliveira. E, em pouco mais de um mês, o experiente técnico já o fez.

O jogo começou com domínio do FC Porto: Zé Luís criou perigo aos 6’; Corona aos 25’. Porém, foi do Gil, em dose dupla, a primeira grande oportunidade: Marchesín com duas defesas evitou que os minhotos marcassem aos 28’.

Positivo/Negativo Positivo Vítor Oliveira Esta época o técnico de Matosinhos voltou a sair da sua zona de confronto (II Liga) e assumiu um projecto de risco, em Barcelos, onde tem um plantel com duas dezenas de caras novas. Com dois triunfos em dois jogos oficiais, Vítor Oliveira começa a mostrar (bom) trabalho.

Positivo Lourency O extremo contratado à Chapecoense teve um percurso discreto no Brasil, mas dois golos em dois jogos oficiais mostraram que Lourency pode ser, aos 23 anos, uma das boas revelações do campeonato Negativo Sérgio Conceição Tirando Marchesín, qualquer outro dos 13 jogadores utilizados pelo FC Porto em Barcelos podia estar a descer. No entanto, as opções de Sérgio Conceição justificam que seja o técnico a assumir o protagonismo pela negativa.

A jogada deu confiança à equipa de Vítor Oliveira, mas em cima do intervalo Nuno Almeida assinalou penálti a favor do FC Porto. Após analisar as imagens, o árbitro reverteu a decisão.

O início da segunda parte confirmou que a noite não era de Soares (falhanço incrível aos 50’), e Conceição mexeu, sem correr riscos: Soares e Corona por Marega e Díaz. O maliano entrava para ser protagonista, mas acabou por o ser por maus motivos: aos 60’ perdeu a bola e o lance acabou num golo de qualidade de Lourency.

A perder, o FC Porto não reagiu, mas dez minutos depois Rodrigão deu uma ajuda: com um mau gesto técnico, o brasileiro cortou a bola com o braço na área. Alex Telles aproveitou para empatar.

O golo podia ser o tónico que os “dragões” precisavam, mas a letargia portista manteve-se e Kraev aproveitou a passividade de Pepe e Marcano para fazer o segundo dos gilistas. Desde 2001-02 que o FC Porto não perdia na estreia no campeonato.