Hilary Swank não se arrepende de nada

Dois Óscares em casa – por Os Rapazes Não Choram, de Kimberly Pierce (1999), e Million Dollar Baby – Sonhos Perdidos, de Clint Eastwood (2004) – e agora o prémio de homenagem Leopard Club no festival de Locarno (que exibiu os dois filmes). E Hilary Swank (Lincoln, 1974) ainda se sente uma outsider. “Não como me sentia quando era miúda, porque faz parte de sermos adultos, de lidarmos com o mundo – mas acho que transportamos isso sempre connosco. Faz parte de ser humano, todos nós temos essa experiência. Por exemplo, quando estava na plateia dos Óscares, estava sempre à espera que alguém me viesse perguntar ‘mas que raio estás tu aqui a fazer?’ Vou ser apanhada!”

Perante três dezenas de jornalistas mundiais reunidos num hotel com uma vista espectacular sobre Locarno, Swank foi a anfitriã consumada: profissional, atenta, convivial, bem disposta, sempre com uma palavra de apreço para a tradutora italiana (que estava lá no caso de alguém ter problemas com o inglês) ou mesmo para a imprensa reunida (“vocês são tão simpáticos uns com os outros!”). No entanto, os contactos com a imprensa foram reduzidos a esta conferência de 30 minutos, e à chegada ao hotel Villa Orselina soube-se que haveria um tema off-limits na conversa: A Caçada, um filme de terror escrito por Damon Lindelof (Perdidos), a estrear daqui a poucas semanas e cuja campanha de promoção foi suspensa na sequência dos tiroteios de Dayton e El Paso.

Aliás, mais recentemente, a actriz tem estado mais activa em filmes de género – como I Am Mother , o policial Fatale ou a série de ficção científica que prepara actualmente para o Netflix, Away. (O último filme seu que vimos em Portugal foi Sorte à Logan, de Steven Soderbergh, em 2017.) E isso não lhe cria problemas de espécie nenhuma: “Nunca quis fazer papéis de mulher que só anda ao braço do marido, mas por vezes também me cansa fazer dramas sérios com finais tristes, isso acaba por pesar-me na alma. Sou uma entertainer, e acho que também é importante fazer coisas diferentes que me desafiam de modos que não são necessariamente os esperados.”

E sem remorsos de espécie nenhuma - “o destino nem sempre trabalha de modos misteriosos,” como diz já perto do fim da conversa. “Penso muito a fundo quando recuso um papel e se outra pessoa ficar com ele e fizer um trabalho do caraças é sinal de que eu não era a escolha certa. E a mesma coisa com os filmes que fiz. Mesmo os que não tiveram tanto sucesso ou que não cumpriram as suas promessas foram lições com as quais aprendi. Não me arrependo de nenhum dos filmes que fiz.”

Actriz reconhecida internacionalmente com uma enorme ética de trabalho, Swank começou na televisão - esteve em Beverly Hills 90210, da qual foi despedida numa altura em que a série já se dirigia para o cancelamento, “mas foi uma experiência de aprendizagem espantosa, preparou-me para as oportunidades que viriam a seguir": “Conhecem aquela definição de sorte como o encontro entre a preparação e a oportunidade? Foi isso. Confio sempre nos meus instintos e nunca me deixaram ficar mal.”

Os Rapazes Não Choram, de Kimberly Peirce, foi o filme que lançou a actriz faz agora 20 anos (“rodámo-lo em 1999 mas o filme só estreou em 2000, mas ninguém liga a isso”; diz entre risos). Ainda hoje o papel de Brandon Teena, morto nos EUA rurais por ser transgénero, a marca como nenhum outro. “Não imaginam como é importante que ainda haja quem venha ter comigo hoje a dizer que o filme mudou a sua vida,” avança. “Não é coisa em que eu tenha pensado, nunca esperaria que o filme tivesse um impacto tão duradouro. Na altura não se falava muito das pessoas transgénero, e o vocabulário avançou de tal modo que já nem sei qual é a palavra correcta para o usar. Mas sei que desde então a conversa já avançou muito, mesmo se ainda temos muito caminho para percorrer. E há muita gente que se mostra feliz por ter sido uma actriz heterossexual a interpretar o papel, porque ajudou o filme a transcender o gueto do filme de tema.”

Um jornalista inglês pergunta se viver na América de Trump influencia as suas escolhas - “não,” responde com uma careta. “Sou uma defensora dos direitos humanos, sei aquilo em que acredito e isso não depende de quem está na presidência.” Quanto a ser mulher em Hollywood, outro dos tópicos quentes da sociedade contemporânea, as palavras são mais directas. “Por vezes, ser mulher parece equivaler a sermos cidadãs de segunda classe, mas se é algo que vivemos toda a nossa vida aprendemos a navegá-lo. É certo que não o torna melhor, e há alturas em que de facto ser mulher é ser uma outsider. Mas acho óptimo que as mulheres se estejam a unir, a ser solidárias umas com as outras, de um modo que não existia desde 1921, quando fomos à luta pelo direito ao voto”.

“Ainda hoje não me pagam o mesmo que os meus iguais masculinos,” confessa a actriz. “Isso não mudou e não é justo. Mas sim, as coisas estão a mudar, temos mais oportunidades, e não só com as mulheres, mas também em questões de raça e de género… Porque a indústria foi sempre gerida por homens brancos e as histórias que se contavam eram só do ponto de vista dos homens brancos. E há tantas outras maneiras de ver as coisas quando se está a contar histórias sobre pessoas.”