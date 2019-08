A dieta pelo planeta

Há muitos anos que os médicos nos recomendam que comamos menos carne porque isso será melhor para a nossa saúde. Esta semana, uma centena de especialistas de 52 países pertencentes ao Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas juntaram-se a eles para nos dizer que a forma como nos alimentamos nos países mais ricos faz-nos mal a nós, mas também está a ter consequências terríveis para a saúde do planeta.

O relatório divulgado na quinta-feira explica que aos excessos acumulados pelo nosso consumo energético, pela extracção de recursos naturais, pela poluição, há que juntar a utilização que fazemos do solo, que será responsável por entre um quarto e um terço de todas as emissões de gases com efeito de estufa. E quando referem a utilização do solo, estão a falar dos efeitos da agricultura e da produção de alimentos, que vai desde os terrenos que são roubados às florestas, até aos gases emitidos pelo transporte dos produtos.

Os cientistas deixam bem claro que se não alterarmos a forma como nos alimentamos nos países mais desenvolvidos e, gradualmente, nos países em vias de desenvolvimento, o planeta vai continuar a aquecer até se tornar inabitável. E isto é ainda mais terrível quando se percebe que, actualmente, entre 25% e 30% da produção de alimentos é desperdiçada ou perdida, num planeta em que 2000 milhões de adultos têm excesso de peso ou são obesos.

Porque desperdiçar não é só deitar fora alimentos, é também comer para além do necessário, o que o relatório vem sublinhar é que se a nossa cultura de abundância é prejudicial para as artérias, é-o também para o planeta. Reduzir o consumo de carne e de gorduras animais, cuja produção tem um efeito devastador, substituindo-a por um consumo de vegetais, frutas e cereais, torna-se um imperativo civilizacional. E é uma opção individual que pode ajudar a inverter um problema gravíssimo que só o analfabetismo negacionista se recusa a reconhecer e assumir como prioridade política.

Haverá muitos gastrónomos que torcerão o nariz a alterar os seus hábitos alimentares e acharão que reduzir a posta mirandesa ou a picanha é sacrifício a mais por um incerto e às vezes difícil de percepcionar destino comum. Mas então sejam egoístas e pensem que na linha da frente das vítimas das alterações climáticas estão as oliveiras e as vinhas. Se não conseguem pensar com a cabeça então pensem com o estômago. O planeta e a Humanidade agradecem.