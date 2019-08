Histórias de Portugal: André, o PortuGalês

Neste episódio do podcast Histórias de Portugal, uma conversa com um emigrante português que nos relata a vida no País de Gales. No último episódio, o André Figueiredo, de 43 anos, contou-nos como é o seu dia-a-dia no País de Gales, para onde emigrou em 2006. Caso não tenha ouvido o episódio anterior, sugerimos que o faça antes de ouvir este episódio.

Desta vez, depois de conhecermos o seu quotidiano, vamos conhecê-lo a ele, numa conversa por Skype entre Portugal e o País de Gales. André revela qual a mais antiga recordação que ainda tem na memória e que imagem guarda de Portugal, que deixou há 13 anos e onde agora só vai de férias, algumas semanas por ano. Mas não só. Fala também fala das razões que o levaram a emigrar (e porquê para o País de Gales), dos factores que acredita deram origem ao “Brexit” e das possíveis consequências da saída do Reino Unido da União Europeia. Há ainda espaço para Herman José, Sousa Veloso e, claro, a vida familiar que é a âncora que o mantém seguro em relação à decisão que tomou em 2006.

E como à conversa também veio – como tinha ficado prometido – o assunto das artes, o André falou dos desenhos que faz… nas vacarias. Como aquele que nos enviou (juntamente com um pin do País de Gales) quando nos escreveu uma carta.

A ideia para este episódio – e para o anterior – teve origem numa carta que André enviou para a morada postal do Histórias de Portugal. A correspondência começou e, a partir daí, surgiu a oportunidade de o próprio André – apenas com o smartphone – registar e enviar sons do dia-a-dia que ilustram um pouco a vida de um português no País de Gales.

E o leitor, há quanto tempo não escreve uma carta?

O podcast Histórias de Portugal deixa-lhe o desafio: escreva uma carta ao jornalista Marco António sobre o assunto que quiser e envie para:

Marco António

“Histórias de Portugal”

Apartado 85 – EC Porto Salvo

2741-901 Porto Salvo

Portugal

Se conhece uma boa história que praticamente toda a gente desconhece, entre em contacto com a equipa do podcast Histórias de Portugal, de Saudade e Outras Coisas. Porque toda a gente tem uma história para contar.

