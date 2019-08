“Os enfermeiros pensaram: ‘Em Portugal nunca nos vão dar valor’”, diz investigador

Dos milhares de enfermeiros portugueses que emigraram nos últimos anos, empurrados pela crise económica e financeira e pela falta de emprego em Portugal, “muitos nunca mais vão regressar” a curto e médio prazo, afirma, convicto, o professor na Escola Superior de Enfermagem do Porto, Paulo Marques, que compilou em livro as histórias de nove jovens que foram trabalhar para o estrangeiro nesses tempos difíceis. Nenhum destes, assegura, tenciona voltar no curto e médio prazo. E nem os “incentivos temporários” agora oferecidos pelo Governo português para estimular o retorno “serão suficientes” para os convencer, diz. “A maior parte dos enfermeiros que saíram não pensa regressar”, reforça.

Continuar a ler