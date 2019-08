Judiciária deteve dois suspeitos de violarem jovem de 19 anos

Dois homens, de 34 e 26 anos, foram detidos por “fortes indícios” da prática do crime de violação de uma jovem de 19 anos no domingo, nos arredores de Lisboa, anunciou esta sexta-feira a Polícia Judiciária.

Em comunicado, esta polícia adianta que a vítima conheceu um grupo de homens durante a madrugada de domingo num estabelecimento de diversão nocturna na zona do Cais do Sodré, Lisboa, entre os quais se encontravam os dois presumíveis autores da violação. Estava acompanhada com uma amiga e o namorado desta.

“Após ter consumido algumas bebidas alcoólicas, a vítima foi encaminhada pelos agressores para uma residência situada nas imediações de Lisboa, onde foi coagida a manter relações sexuais violentas com os mesmos, contra a sua vontade”, é referido na mesma nota informativa. Apesar de os dois amigos terem seguido também para a habitação onde tudo aconteceu, no concelho de Sintra, acabaram por só se aperceber do que se estava a passar quando a rapariga começou a gritar.

“Face às lesões que apresentava e após ter conseguido libertar-se” dos agressores, a estudante deslocou-se a um hospital para ser assistida. Os detidos, que foram identificados e localizados por elementos da directoria de Lisboa e Vale do Tejo da Judiciária, já foram presentes a primeiro interrogatório judicial, tendo ficado presos preventivamente. Nenhum deles tem cadastro nem profissão conhecida.