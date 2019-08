Oxalá fosse simples

Opinião

Do lado onde me encontro, aflige-me a desigualdade crescente, sou favorável a uma sociedade de pleno emprego e quero serviços públicos universais de grande qualidade. Acho que isto contribuiria para resolver muitos problemas atuais. Mas não acredito que por si só seja a resposta à vaga de discurso do ódio e de política do egoísmo no mundo.